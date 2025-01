Lindner bei Wahlkampfauftritt mit Torte beworfen

FDP-Chef Christian Lindner ist am Donnerstag bei einem Wahlkampfauftritt in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Seifentorte beworfen worden. Während einer Rede des Liberalen schleuderte eine junge Frau ihm den tortenähnlichen Gegenstand direkt ins Gesicht.

Zu dem Zeitpunkt äußerte sich Lindner gerade zum Bürgergeld. Nach der Attacke wischte er sich kurz das Gesicht ab und setzte seine Rede fort. Er wehrte sich zudem gegen weitere Säuberungsversuche. "Ich trage diese Kampfspuren mit Stolz", sagte Lindner. "Sahne wäre mir lieber gewesen", fügte er hinzu. Quelle: dts Nachrichtenagentur