Lambsheim: Mit einer Pferdestärke auf der Autobahn unterwegs

Da steht ein Pferd auf...der Autobahn! Dies dürften sich am Samstag, den 30.03.2019 gegen 13:50 Uhr, auch mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz gedacht haben und informierten daher die zuständige Polizeiautobahnstation. In Höhe des Parkplatzes "Auf dem Hahnen" testete das bei Gerolsheim entlaufene Pferd die Hauptfahrbahn der A 61 als Galoppstrecke aus.

Um eine Gefährdung des Pferds sowie aller weiterer Verkehrsteilnehmer auszuschließen, musste die Autobahn für ca. zwanzig Minuten voll gesperrt werden. Mit freundlicher Unterstützung mehrerer pferdeerfahrener Verkehrsteilnehmer sowie der Besitzerin konnte das Pferd unter dem Einsatz von drei Funkstreifenwägen der Polizeiautobahnstation Ruchheim letztlich eingefangen werden. Durch die kurzzeitige Vollsperrung kam es zu Staubildung und hierbei zu einem staubedingten Auffahrunfall, bei dem jedoch lediglich geringer Sachschaden entsteht. Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße (ots)

