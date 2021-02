American Airlines: Pilot meldet ein nicht bestimmbares "zylinderförmiges Objekt"

Ein Pilot der Fluggesellschaft American Airlines hat der Flugsicherung in einem Funkspruch einen fliegenden Gegenstand gemeldet, den er im Einzelnen nicht bestimmen könne: „Ein zylinderförmiges Objekt, das sich wirklich schnell bewegt.“ Dies berichtet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Dass dieser Funkspruch echt ist, hat die Airline bestätigt. Bei allen anderen Fragen dazu verweist sie an das FBI.



Ob der Gegenstand außerirdischen Ursprungs war, sei dahingestellt. Ein für den Piloten unbekanntes Flugobjekt war es auf jeden Fall: „Habt ihr irgendwelche Ziele hier oben. Wir hatten gerade eben etwas, das direkt über uns hinweggeflogen ist“, meldete laut dem Sender „Fox 10 Phoenix“ ein Pilot der American Airlines am Sonntag um circa 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit per Funk an die Flugsicherung. Es war Flug 2292 von Cincinnati nach Phoenix; die Maschine befand sich gerade im Himmel über New Mexico.

„Ich mag es nicht sagen, aber es hat ausgesehen wie ein langes zylinderförmiges Objekt, fast wie eine Cruise Missile oder so was. Bewegte sich wirklich schnell. Es ist direkt über uns hinweggeflogen“, schob der Pilot laut dem Sender nach.

Die Echtheit dieses Funkspruchs hat American Airlines mittlerweile bestätigt. Weitere Auskünfte dazu verweigert die Fluggesellschaft aber. „Bei allen weiteren Fragen möchten wir Sie bitten, sich an das FBI zu wenden“, erklärte das Unternehmen.

Die besagte Verkehrsmaschine befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in einer Höhe von annähernd 11.300 Metern. Die Flugsicherung am Albuquerque Center hat den Funkspruch nicht beantwortet, weil anderer Funkverkehr die Meldung überlagert habe, berichtet „Fox 10 Phoenix“ mit Verweis auf den Blogger Steve Douglass, der den Funkspruch des Piloten abgefangen haben soll."

Quelle: SNA News (Deutschland)