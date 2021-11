Der Tagestraum: Die etwas anderen News

Was flimmert in deutschen Wohnzimmern um 20 Uhr über den Bildschirm? Woraus beziehen große Teile der Bevölkerung ihre Informationen? Genau. Doch um das Nachrichten-Flaggschiff des Öffentlich-Rechtlichen geht es hier in diesem SNA-Video nicht. Im „Tagestraum" sehen Sie News, wie sie sein könnten und wie sie sich manch einer wünscht. Achtung: Satire!

Die heutigen Themen im Tagestraum: Koalitionsgespräche gescheitert, CDU sucht neuen Vorsitz, Fridays for Future aufgelöst, Bill Gates kündigt Rückzug an, neue Regeln im Profi-Fußball, das Impf-Wetter. Moderation: Marcel Joppa."

Quelle: SNA News (Deutschland)