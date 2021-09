Drehende von DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2

Die Dreharbeiten für den zweiten Teil der Kinoreihe DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE sind abgeschlossen! Gedreht wurde vom 8. Juli bis 15. September 2021 an Drehorten in Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen.

Theaterspaß an der Schule der Magischen Tiere: Die Schüler wollen zum Schuljubiläum ein Musical aufführen. Enden die Proben im Chaos oder zieht die Klasse an einem Strang? Und: Was hat es mit den seltsamen Löchern auf dem Schulgelände auf sich? Mit Hilfe der magischen Tiere lernen die Kinder, worauf es ankommt: Teamwork.

Am 14. Oktober kommt der erste Teil der Kinoreihe DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE, nach der gleichnamigen Bestseller-Serie von Margit Auer, in die Kinos. Allein im deutschsprachigen Raum wurden inzwischen über 7 Millionen Exemplare der in 25 Sprachen übersetzten Kinder- und Jugendbücher verkauft.

Beim nun abgedrehten zweiten Teil führte Sven Unterwaldt ("Catweazle", "Vier zauberhafte Schwestern") Regie. Das Drehbuch schrieben Thorsten Näter und Sven Unterwaldt, basierend auf der Buchvorlage von Margit Auer. In den Hauptrollen sind erneut Loris Sichrovsky, Emilia Maier, Leonard Conrads, Emilia Pieske, Nadja Uhl ("Timm Thaler oder das verkaufte Lachen"), Justus von Dohnányi ("Das Pubertier"), Heiko Pinkowski ("Das schönste Mädchen der Welt") und Milan Peschel ("Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer") zu sehen. Neu mit dabei ist Lilith Johna - sie spielt die Hauptrolle Anna-Lena.

Die Stimmen der magischen Tiere werden von bekannten Schauspielern gesprochen: Rick Kavanian ("Jim Knopf und die Wilde 13") spricht Chamäleon Kaspar, Axel Stein ("Angry Birds") den Pinguin Juri, Katharina Thalbach ("Hanni & Nanni: Mehr als beste Freunde") verleiht Schildkröte Henrietta ihre Stimme, Max von der Groeben ("Lindenberg! Mach dein Ding") spricht Fuchs Rabbat und Sophie Rois ("Burg Schreckenstein") die Elster Pinkie.

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2 wird produziert von Kordes&Kordes Film Süd, in Koproduktion mit LEONINE Studios und Lightburst Pictures. Gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), Medienboard Berlin-Brandenburg, Filmförderungsanstalt (FFA), Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), Nordmedia und Deutscher Filmförderfonds (DFFF). Kinostart: 2022 im Verleih von LEONINE Studios

Quelle: LEONINE Studios (ots)