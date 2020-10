Trailerpremiere - Allererste Einblicke in OTTOs neuen Kinofilm CATWEAZLE

Otto Waalkes ist zurück! Im Frühjahr 2021 zeigt sich der berühmte Ostfriese endlich wieder auf der großen Leinwand und beweist aufs Neue sein einzigartiges Talent, in außergewöhnliche Rollen zu schlüpfen. Dieses Mal knüpft sich OTTO die Kultfigur "Catweazle" vor, einen aus dem Mittelalter stammenden Magier, der sich versehentlich in die Jetztzeit zaubert und nun den urkomischen Kampf mit den Tücken der Moderne aufnehmen muss.

Ein soeben veröffentlichter Trailer gibt jetzt erste spannende Einblicke in die Geschichte von CATWEAZLE. Neben Otto Waalkes konnte Regisseur Sven Unterwaldt auch Katja Riemann, Henning Baum und Julius Weckauf ("Der Jung muss an die frische Luft") für sein Herzensprojekt gewinnen.

In den 1970er Jahren zählte CATWEAZLE zu den erfolgreichsten britischen Serien der BBC, nicht zuletzt wegen des 2017 verstorbenen Schauspielers Geoffrey Bayldon, der genau wie die Serie selbst auch in Deutschland Kult-Status erreichte.

Zum Inhalt des Films: Der 12-jährige Benny (Julius Weckauf) entdeckt im Keller den kauzigen Magier Catweazle (Otto Waalkes), der sich versehentlich aus dem 11. Jahrhundert in die Jetztzeit katapultiert hat. Gemeinsam stürzen sich die beiden in ein turbulentes Abenteuer, um Catweazles Druidenstab zurück zu erobern, bevor ihn die raffgierige Kunstexpertin Dr. Metzler (Katja Riemann) gewinnbringend versteigern kann. Denn nur mit diesem Stab kann Catweazle wieder in seine Zeit zurückkehren...

CATWEAZLE wird am 11. März 2021 in den deutschen Kinos im Verleih von TOBIS starten.





Quelle: Tobis Film GmbH (ots)