Koalitionspoker: Nehammer und Babler in der Hofburg

In Woche zwei nach den Nationalratswahlen in Österreich sind die Gespräche von Bundespräsident Alexander van der Bellen mit den Parteispitzen heute in die nächste Runde gegangen. ÖVP-Interimskanzler Karl Nehammer und SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler waren jeweils in der Hofburg geladen, um dort mit dem Staatsoberhaupt über mögliche Regierungskonstellationen zu sprechen.

AUF-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer war vor Ort und fasst die Lage zusammen. Quelle: AUF1