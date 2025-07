Nachrichten AUF1 vom 31. Juli 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Rezession: Deutsche Wirtschaft schrumpft noch stärker als bislang angegeben

+ Österreich: Vermögen um knapp 20 Prozent gesunken!

+ Bald deutschlandweit? Bayern führt Steuer auf Wasser ein!

+ EZB als Klimawächter: Bald keine Kredite mehr für „Klimasünder“?

+ Neuer EU-Haushalt dient zur Erpressung unbequemer Mitgliedsstaaten

+ Zensur per Gesetz: Was Briten nicht mehr auf sozialen Medien sehen dürfen

+ Verräterische Aussage! Ist Einsatz von Späh-Software Palantir bereits beschlossene Sache?

+ Querdenken-Gründer Michael Ballweg von Betrugsvorwurf freigesprochen

+ Haushaltsplan offenbart: Merz will 20.000 junge Männer für den Kriegsdienst

+ Freiheitsbarometer 2025: Wie aus Unzufriedenheit gemeinsam echter Wandel entsteht

+ Nächste Waffenverbotszone in Wien: „Eine Kapitulation!“

+ Jetzt spricht Ballweg zu seinem Freispruch!

Quelle: AUF1