Nachrichten AUF1 vom 01. Juli 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Wahlbeben in Frankreich – „Le Pen hat die Rechte rigoros gleichgeschaltet“

+ Wegen „Alles für...“ – Höcke erneut verurteilt

+ ARD versus AUF1: Showdown vor EU-Behörde – Verliert übermächtige ARD ihr Logo?

+ Gegen harmlose Erkältung RSV: Nun kommt nächste mRNA-Injektion

+ Zurück zu Meuthen? Wer ist Wer im neuen AfD-Bundesvorstand

+ Einbürgerungsflut in Sachsen – Deshalb könnten Zehntausende Ausländer den deutschen Pass erhalten

+ AUF1-Korrespondent Mainka zu neuem EU-Rechtsbündnis: „Warum sollte AfD nicht dabei sein?“

+ Jetzt schon Sicherheitsstufe „Charly“ – So nahe stehen wir vor dem Dritten Weltkrieg

+ Verwirrung über Schlumpf-Skandal 2.0 – Jetzt steht es Aussage gegen Aussage

Quelle: AUF1