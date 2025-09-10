Vermeidbarer Terror: Behördenversagen beim Villach-Anschlag

Am 15. Februar 2025 erschütterte ein islamistischer Terroranschlag Villach: Ein 23-jähriger Syrer tötete einen Schüler und verletzte mehrere Menschen schwer. Doch sechs Monate später bleiben viele Fragen offen. Warum ignorierte die Behörde Warnsignale? Was wurde über den Täter verschwiegen? AUF1 deckt auf! Exklusive Insider-Informationen zeigen: Die Behörden könnten entscheidende Details bewusst zurückgehalten haben!

