Nachrichten AUF1 vom 04. Juli 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Sebastian Kurz: Kanzler von gestern – Strippenzieher von heute?

+ Digitalunion der Kontrolle: EU-Pläne erinnern an Palantir

+ Datenzugriff per Gesetz: Brüssel schraubt an der Zensurmaschine

+ Messenger-Überwachung in Österreich: Welche Rolle spielt Sebastian Kurz?

+ Totalüberwachung: Polizei und Geheimdienste rüsten mit Künstlicher Intelligenz auf

+ Übersterblichkeit ohne Ende – Covid-Injektion als Todesursache

+ 700 Studien belegen Impfschäden – doch niemand soll es wissen!

+ Freibad-Horror: Bürger sprechen Klartext zu Gewalt und sexuellen Übergriffen

+ Indianer verboten: Kindergarten in Rostock knickt vor Sprachpolizei ein

+ Heftige Strafe! Jetzt spricht Mut-Arzt Rolf Kron

Quelle: AUF1