AUF1-Weihnachtsgeschichte: "Als man sich auf Weihnachten noch freuen konnte“

„Guten Abend, schön‘ Abend, es weihnachtet schon. Am Kranze die Lichter sie leuchten so fein, sie geben der Heimat einen helllichten Schein.“ Ja, auch wenn man es kaum glauben mag, aber in einem Monat ist Weihnachten und heute ist bereits der erste Advent! Und dafür haben wir uns etwas ganz besonderes einfallen lassen, um nach zwei Weihnachten im Corona-Wahnsinn wieder unsere vorweihnachtliche Freude und innere Einkehr zurück zu gewinnen: AUF1 hat vier wunderbare Weihnachtsgeschichten aufgezeichnet, die jeweils an den Adventsonntagen ausgestrahlt werden. Etwas für Herz und Gemüt – ein kleines bisschen Freude mitten in einer Zeit, die allen alles abverlangt.

Heute starten wir mit der Geschichte „Als man sich auf Weihnachten noch freuen konnte" von Konrad Windisch. Der Dichter hat seinen Lesern berührende Weihnachtsgeschichten geschrieben – dies ist aber zweifelsohne die bekannteste und behandelt unseren heutigen Umgang mit dem Fest und allem was dazu gehört. „Wer hat schon für Weihnachten Zeit? – Jeder, der es will." Nehmen Sie sich die Zeit, um mit uns gemeinsam das höchste und wichtigste Fest wieder zu entdecken... Die Weihnachtsgeschichte von Konrad Windisch „Als man sich auf Weihnachten noch freuen konnte" finden Sie im AUF1-Shop. https://www.auf1.shop/collections/buecher/products/als-man-sich-auf-weihnachten-noch-freuen-konnte