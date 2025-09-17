Meinungsfreiheit auf der Anklagebank: Was der Aula-Prozess wirklich bedeutet

Seit Montag läuft der Prozess gegen den ehemaligen Aula-Chefredakteur Dr. Martin Pfeiffer. Während die Anklage ihm einen Verstoß gegen das NS-Verbotsgesetz vorwirft, sehen Kritiker darin einen Gesinnungsprozess mit gefährlicher Signalwirkung für politische Debatten. Was ihm konkret vorgeworfen wird und welche politische Dimension das Verfahren hat, erläutert AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer in seinem Kommentar aus Graz.

Meinungsfreiheit auf der Anklagebank: Was der Aula-Prozess wirklich bedeutet Quelle: AUF1