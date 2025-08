„Hochburg der Demokratiefeinde“ – oder traumhafter Urlaubsort?

Systemmedien erteilen dem Urlaub auf der Insel Rügen in der Ostsee eine Absage. Denn durch den hohen Anteil an AfD-Wählern handle es sich gar um eine „Hochburg der Demokratiefeinde“, wie etwa „nd – Journalismus von links“ schreibt. Doch was sagen die Urlauber selbst dazu – und lassen sie sich von einer Auszeit auf der Insel abhalten? AUF1 hat sich im Ort Sassnitz auf der Insel Rügen umgehört.

