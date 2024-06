Nachrichten AUF1 vom 07.06.2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ „Mannheim ist tot“ – Diese Grünen-Abgeordnete irritiert nicht zum ersten Mal. AUF1 weiß, was sie noch gesagt hat

+ Diese Berliner Schule bezeichnet AfD als „terroristischen Verdachtsfall“ – Und jetzt schweigt der Direktor?

+ Heinrich Koch zu Messer-Attacke: „Gab Aufruf zu Angriffen auf AfD-Politiker“

+ Ex-Polizist Schubert: „Krieg gegen Deutschland wird von eigener Politik geführt“

+ EU will Total-Überwachung von Bürgern – ohne Anlass

+ Schweizer stimmen ab: Nein zu Impfung sagen können – ohne Strafe?

+ Naht das Ende der GEZ? Gericht lässt Klage wegen fehlender Meinungsfreiheit zu

+ U18-Überraschungswahl – So reagiert die Politik auf das Misstrauensvotum der Schüler

+ „Love Priest“ Tim Kellner: „System wird mich bis zuletzt durch die Mangel drehen“

