Nachrichten AUF1 vom 16. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Schon wieder Maskenzwang? Landesregierung Rheinland-Pfalz hätte nichts dagegen

+ Anwalt Siemund zu Masken: „So weit geht die Indoktrinierung des Staates: Man geht über Leichen von Kindern“

+ Wegen Impfschäden! – Stürzen jetzt auch unsere Ferienflieger ab?

+ Sogar die WHO gibt es zu: Corona-Impfungen können Affenpocken auslösen

+ Weltgesundheitstagung in Berlin: Corona-Regime als Blaupause für den Great Reset

+ Schon wieder die Thüringen-Lüge – So dreist trommelt der Verfassungsschutz für ein AfD-Verbot

+ Nazi-Hammer: Uni Cottbus ruft zum Denunzieren von Studenten auf

+ Österreich: Steht die neue Regierung schon längst fest?

+ Miese Methoden – Österreichs Systemmedien schüren Terrorangst

+ Kayvan Soufi-Siavash: Migrationsströme nach Deutschland sind geplant!

+ Tochter von Hollywood-Legende Kubrick ganz sicher: Mein Vater würde Trump wählen

Quelle: AUF1