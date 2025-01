A-WEF Thomas Bachheimer: "Es ist erstaunlich, wie unwichtig Europa ist"

Thomas Bachheimer lebt und arbeitet in Dubai. Beim A-WEF in Prag hat er sich zu den aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Ereignissen geäußert. Wurde die Türkei von den BRICS-Staaten aufgrund der Spekulation auf die europäische Gasversorgung nicht aufgenommen oder werden die USA in ihrer Dollar-Hegemonie in die Schranken gewiesen? Der Westen, insbesondere Europa, stellt der Ökonom fest, spielen dabei eine immer kleinere Rolle.

Diesen, wie auch alle anderen Beiträge vom A-WEF in Prag, finden Sie auf: https://auf1.tv/alternativ-wef Quelle: AUF1