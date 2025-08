Mutige Debatte zum Freiheits-Barometer 2025: Wie aus Sorge und Wut echter Wandel wird

Fünf Perspektiven, ein brennendes Thema: Was lähmt den friedlichen Protest – und was braucht es, damit aus Frust endlich Bewegung wird? Diesen Fragen geht Elsa Mittmannsgruber, Soziologin, Journalistin und Studienleiterin des Freiheits-Barometers 2025, in dieser spannenden Diskussionsrunde im Rahmen des Alternativ-WEF nach. Denn die Ergebnisse des Barometers sind eindeutig: Fast 22.000 Befragte sagen, sie haben genug – genug von politischer Bevormundung, medialer Manipulation und einer ausgehöhlten Demokratie. Der Wille, dagegen aufzustehen, ist groß. Aber ebenso die Blockaden. Doch wie lassen sich diese überwinden? Wie wird aus Unzufriedenheit echter Wandel?

Darüber diskutiert Elsa Mittmannsgruber mit fünf Gästen, die polarisieren – und mobilisieren: Dr. Maria Hubmer-Mogg, Ärztin, Aktivistin und Parteigründerin

Gerhard Wisnewski, Investigativjournalist und Machtkritiker

Erich Hambach, Finanzrebell und Friedensaktivist

Martin Sellner, Publizist und Gründer der „Identitären Bewegung“

Stefan Magnet, Medienmacher und Globalismus-Gegner Quelle: AUF1