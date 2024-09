Alice Weidel: "BSW ist Steigbügelhalter der Altparteien"

Den ersten Umfragen zufolge hat die AfD den ersten Platz in Brandenburg knapp verfehlt. AfD-Chefin Alice Weidel sieht in dem Ergebnis dennoch einen Sieg. Warum sie mit Zuversicht in die Zukunft blickt, und was ihre Meinung zum Bündnis Sahra Wagenknecht ist, erfahren Sie im exklusiven Interview bei AUF1.

Den ersten Umfragen zufolge hat die AfD den ersten Platz in Brandenburg knapp verfehlt. AfD-Chefin Alice Weidel sieht in dem Ergebnis dennoch einen Sieg. Warum sie mit Zuversicht in die Zukunft blickt, und was ihre Meinung zum Bündnis Sahra Wagenknecht ist, erfahren Sie im exklusiven Interview bei AUF1. Quelle: AUF1