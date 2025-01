Dritter Todestag von Polizeiopfer Boris Pfeiffer: Diese Frage quält die Angehörigen

Auch drei Jahre nach dem Tod von Boris Pfeiffer bei einer Corona-Demonstration ist der Fall nicht aufgearbeitet. Der Musiker der Band „In Extremo“ starb am 24. Februar 2022 bei einem Polizeieinsatz in der Gemeinde Wandlitz, nördlich von Berlin. Die Behörden in Brandenburg bestreiten bis heute jede Verantwortung. An seinem Todestag erinnerten auch in diesem Jahr hunderte Menschen in Wandlitz an Boris Pfeiffer. Die Berliner Aktivistin Sabrina Kollmorgen steht in Kontakt mit den Angehörigen – AUF1 hat mit ihr gesprochen.

