„Europa verenden“: Best of Annalena Baerbock

360-Grad-Wenden, Kobolde in Akkus, Solala-Energie: Die Liste der Versprecher von Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock ist lang. Wie konnte jemand mit so offenkundigen sprachlichen, intellektuellen und demokratiepolitischen Defiziten überhaupt in eine solche Position gelangen? Autor Werner Reichel zeigt, dass es gerade diese Defizite in Kombination mit einem völlig übersteigerten Geltungsdrang sind, die Baerbock zur idealen Marionette der Globalisten macht. Sie verleiht der transatlantischen, globalistischen Machtpolitik ein freundliches Gesicht.

Baerbock kann mit ihrer kindlichen Sprache und ihrer intellektuellen Unbedarftheit Massenzuwanderung, Islamisierung, Kriegswirtschaft und Klimaplanwirtschaft, also die systematische Zerstörung Deutschlands, als etwas Notwendiges und Positives verkaufen. Autor Werner Reichel hat in seinem Buch all ihre Versprecher, Fehlleistungen, Täuschungsmanöver und zentralen Aussagen akribisch aufgelistet und analysiert. Quelle: AUF1