Von Victoria bis Fergie: Royale Dokus in ZDF und ZDFinfo

Zum Geburtstag von Kronprinzessin Victoria von Schweden blickt "ZDFzeit" am Dienstag, 14. Juli 2020, 20.15 Uhr, auf die Erfolgsstrategie der schwedischen Königsfamilie. Die Doku "Glanz für Schwedens Krone - Die Macht der Bilder" fragt nach: Was ist echt und was Kalkül?

Gut eine Woche später nimmt ZDFinfo am Mittwoch, 22. Juli 2020, in acht Dokumentationen die britischen Royals ins Visier, unter anderem ab 19.30 Uhr mit der Erstausstrahlung der Doku "Mensch Fergie!".



In Zeiten ohne politische Macht sind die Dynastien auf die Zustimmung ihrer Bürger angewiesen. Am Beispiel Schwedens erzählt die "ZDFzeit"-Dokumentation der Autorinnen Anne Kauth und Biggi Seybold, wie ein Königshaus Öffentlichkeitsarbeit und Volksnähe gelernt und professionalisiert hat. Einmal im Jahr lockt der schwedische Fernsehsender SVT Millionen von Schweden mit einer Hochglanz-Produktion vor die Bildschirme: "Året med kungafamiljen" - "Das Jahr mit der Königsfamilie" gibt Einblicke in das Privatleben und die Arbeit der schwedischen Royals. Das Königshaus hat es verstanden, mit seiner öffentlichen (Selbst-)Darstellung sowohl auf persönliche Herausforderungen, etwa Victorias Magersucht, als auch auf politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Themen zu reagieren. In der "ZDFzeit"-Doku beleuchten PR-Kenner, Adelsexperten, Autoren, Psychologen und Historiker, inwieweit sich politische Wendepunkte auf die Inszenierung der Königsfamilie auswirken.

Die Doku "Glanz für Schwedens Krone" ist am Mittwoch, 22. Juli 2020, 18.45 Uhr, in ZDFinfo erneut zu sehen - zum Auftakt eines royalen Doku-Abends: Ab 19.30 Uhr folgt "Mensch Fergie! - Die Herzogin und das Geheimnis der Windsors", in der Sarah Herzogin von York, besser bekannt als "Fergie", den deutschen Spuren der Windsors folgt. "ZDFzeit" begleitet sie exklusiv. Stationen von Fergies Reise in Deutschland sind Schloss Friedenstein in Gotha, Schloss Rosenau in Coburg und die Stadt Sankt Wendel, in der die rebellische Herzogin Luise vor fast 200 Jahren verbannt wurde.

Direkt im Anschluss ab 20.15 Uhr zeigt die Doku "Royale Ehefrauen - Vom Glück, eine Windsor zu werden", wie Hochzeiten seit Jahrhunderten die britische Monarchie verändern. Acht Hochzeiten und somit acht royale Ehefrauen stehen im Mittelpunkt dieser Dokumentation. Um 21.00 Uhr folgt der zweite Teil: "Royale Ehefrauen - Von der Bürde, eine Windsor zu sein".

Der royale Doku-Abend in ZDFinfo am Mittwoch, 22. Juli 2020: 18.45 Uhr: Glanz für Schwedens Krone - Die Macht der Bilder 19.30 Uhr: Mensch Fergie! - Die Herzogin und das Geheimnis der Windsors 20.15 Uhr: Royale Ehefrauen - Vom Glück, eine Windsor zu werden 21.00 Uhr: Royale Ehefrauen - Von der Bürde, eine Windsor zu sein 21.45 Uhr: Ärger im Buckingham Palast - Die Queen und die liebe Familie 22.30 Uhr: Elizabeth II - Die ewige Queen 23.15 Uhr: Der Buckingham Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale: Familiendramen 24.00 Uhr: Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale: Krieg und Frieden

Quelle: ZDF (ots)