Transformations-Agenda: Berlin zahlt fast 700 Millionen Euro an Gates-Stiftung

Gestern berichtete AUF1 über Millionenzahlungen der deutschen Regierung an das „Zentrum Liberale Moderne“. Doch diese hohen Summen sind nur die Spitze des Eisberges. Denn Milliarden fließen seit Jahren an deutsche, aber auch globale NGOs und Stiftungen. Dies geht aus einer Übersicht des Auswärtigen Amtes hervor, die AUF1 vorliegt. Zu den größten Profiteuren gehört demnach die Stiftung eines Hardliners der Corona-Politik. Martin Müller-Mertens in Berlin kennt die Einzelheiten.

Vom skrupellosen Kapitalisten und rücksichtslosen Microsoft-Chef zum wohltätigen Gutmenschen? Eine Reihe brisanter Fakten zum „Weltenimpfer" hat Tim Schwab in seinem Aufdecker-Buch „Das Bill-Gates-Problem" zusammengetragen