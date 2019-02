Gemeinsam statt einsam: "plan b" im ZDF "Vom heilsamen Miteinander"

Im digitalen Zeitalter ist es leicht, sich zu vernetzen. Trotzdem fühlen sich immer mehr Menschen einsam - und chronische Einsamkeit kann krank machen. Am Samstag, 23. Februar 2019, 17.35 Uhr, berichtet "plan b" im ZDF über Initiativen gegen Vereinsamung in der Reportage "Gemeinsam statt einsam - Vom heilsamen Miteinander".

Neu in der Stadt, ohne Freunde oder Familie: Für viele Berufsanfänger zwischen 20 und 30 gehört das zur Alltagserfahrung. Abhilfe versprechen Freundschafts-Apps wie "25friends", die Fremde zur gemeinsamen Freizeitgestaltung zusammenbringen. "plan b" begleitet in Hamburg Neuankömmling und Berufsanfänger Christian Adis, der per App auf der Suche nach Freunden ist.

Auch die Politik beschäftigt sich inzwischen mit den Risiken sozialer Isolation: Großbritannien gründete bereits ein Ministerium für Einsamkeit. Die Regierung setzt auf innovative Gesundheitsinitiativen: Allgemeinärzte sollen neben der medizinischen Hilfe auch soziales Miteinander als Heilmittel anbieten. Eine Vorreiterin der "sozialen Verschreibung" ist die Ärztin Helen Kingston im südenglischen Frome. Sie bindet seit 2013 ihre Patienten in ein eng geknüpftes Netz aus professionellen und ehrenamtlichen Hilfsangeboten ein.

Im Schweizer Kanton Zug setzt Susanna Fassbind auf Nachbarschaftshilfe per Zeitkonto. Mit der Genossenschaft KISS baut sie soziale Netzwerke vor Ort auf. Die kleinen Gefälligkeiten von Nachbar zu Nachbar werden nicht mit Geld entlohnt, sondern mit Zeit: Die Mitglieder dokumentieren ihren Aufwand und können dafür später selbst Hilfe von Genossen in Anspruch nehmen.

Die Autorinnen dieser "plan b"-Sendung, Eva Münstermann und Frédérique Veith, hatten bereits am 14. Februar 2019 in 3sat über die "Epidemie Einsamkeit" berichtet.

