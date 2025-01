A-WEF Kayvan Soufi-Siavash: „Das hier ist unsere Unabhängigkeitserklärung!“

„Es geht darum, selbst die ersten Schritte zu machen“, mahnt Kayvan Soufi-Siavash im Einzelinterview beim ersten Alternativ-WEF in Prag. Angesichts eines allumfassenden globalistischen Systems bestehe der erste Schritt zu einer freien Welt darin, dass freie Menschen sich vernetzen und sich gemeinsam für ihre Zukunft einsetzen. Das A-WEF in Prag sieht Kayvan Soufi-Siavash als die „Unabhängigkeitserklärung“ des widerständigen Lagers der Aufklärungsbewegung im deutschsprachigen Raum. Wie wir eine bessere Welt von morgen aufbauen können und welche Schritte dafür vom großen Ganzen sowie von jedem Einzelnen im Kleinen vollbracht werden müssen, erklärt der Medienmacher, Philosoph und Familienvater Kayvan Soufi-Siavash in diesem exklusiven Interview mit AUF1 anhand seiner eigenen reichhaltigen Erfahrung.

Einige Analysen und Hintergründe zu dem aktuell noch vorherrschenden System finden Sie in seinem Buch: https://www.auf1.shop/products/die-macht-der-propaganda Quelle: AUF1