Nachrichten AUF1 vom 09. September 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ 412 Anzeigen am Tag: So explodiert die Ausländerkriminalität in Österreich

+ Noch mal 3,7 Milliarden Euro – Deshalb wird das Bürgergeld immer teurer

+ Jetzt anschauen: Thilo Sarrazin exklusiv bei AUF1

+ Angst vor Trump? Jetzt will Scholz plötzliche Ukraine-Verhandlungen – sogar mit Putin

+ Martin Sellner zu 85. Konten-Kündigung: „Politische Dissidenten sollen wirtschaftlich vernichtet werden“

+ Soll neues UN-Abkommen Sex-Täter schützen? Kinderpornos in bestimmten Fällen erlaubt

+ Kickl in Graz: „Die Brandmauer der Einheitspartei wird fallen!“

+ Schüsse auf das Jesuskind: Das ist die grüne Skandalpolitikerin Sanija Ameti

+ Große AUF1-Ärztedoku erreicht die Bundespolitik – Lauterbachs Ministerium redet sich raus

Quelle: AUF1