Tote Kinder, grinsende Demonstranten: Was steckt wirklich dahinter?

Der Horror von Aschaffenburg steckt uns allen noch in den Knochen. Das Hashtag #wirsindnichtmehr, das in den sozialen Medien wieder kursiert, hält uns vor Augen, wie viele Opfer die Politik der offenen Grenzen in Deutschland bereits fordert. Und sie werden immer mehr. Dennoch meinen zehntausende von Menschen, dass sie lieber gegen „rechts“ demonstrieren sollten, als gegen die fehlgeleitete Migrationspolitik – und feiern ihr Gutsein auch noch selbstgefällig mit Grinse-Selfies. Das ist verrückt, ja. Aber was steckt wirklich dahinter?

Elsa Mittmannsgruber analysiert die Zusammenhänge und hält eine große Überraschung parat. Quelle: AUF1