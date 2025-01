Nachrichten AUF1 vom 16. Januar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Klammheimliche Verjährung: Bundesregierung hintergeht Impfopfer – und verhindert Entschädigung

+ Jetzt spricht Tom Lausen: Deshalb braucht es Hausdurchsuchungen beim Paul-Ehrlich-Institut

+ Digital Services Act: Bundesnetzagentur will noch mehr Zensoren einstellen

+ Nun kommt die Mega-Wahl in Deutschland

+ Bayern-AfD: Gegen Islamisierung hilft nur Remigration

+ Freie Fahrt für Sozialtouristen: So schauen die Bundesländer weg, wenn Illegale abkassieren

+ Asylanten klagen über Bezahlkarte – FPÖ sieht sich bestätigt

+ Waffenstillstand in Gaza: erste Friedensmission von Donald Trump?

+ Trumps Mann fürs Grobe? Künftiger Außenminister Rubio setzt Deutschland unter Druck

Quelle: AUF1