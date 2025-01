A-WEF: Michael Ballweg: „Wir wollen einen Dialog, keine Einheitswelt!“

Der Querdenken-Gründer und Aktivist Michael Ballweg zeigte sich begeistert von der ersten Veranstaltung des A-WEF in Prag. Die deutlich spürbare Aufbruchsstimmung sei großartig, doch gehe es schlussendlich darum, Gedanken und Worte in die Tat umzusetzen. Auch Ballweg selbst musste dies zuerst lernen. Im Gespräch mit Martin Müller-Mertens zeichnet Michael Ballweg seinen eigenen Aufwachprozess und Werdegang vom „unpolitischen Bürger“ hin zum erfahrenen und langjährigen Aktivisten und Demo-Organisator nach, der ihn sogar neun Monate in Haft brachte.

Durch seine vielschichten Erfahrungen ist Michael Ballweg bewusst, was es benötigt, damit Widerstand nachhaltig wirksam und erfolgreich sein kann. Unsere krisengebeutelte Zeit betrachtet er nicht nur aus der Perspektive des Verfalls und Zusammenbruchs, denn jede Krise biete „auch eine große Chance“. Wie Michael Ballweg sich die freie Welt von morgen vorstellt und wie wir eine solche aufbauen können, erfahren Sie im ganzen AUF1-Interview mit Martin Müller-Mertens. Seine Bücher wie "Richtigstellung" finden Sie im AUF1-Shop: https://www.auf1.shop/search?q=ballweg&type=product Quelle: AUF1