Nachrichten AUF1 vom 09. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Irrsinn! Kriegsvorbereitungen gegen Atommacht Russland

+ Gewerkschafter warnt: Bürger dürfen keinen Krieg mehr finanzieren!

+ Merz provoziert Krieg – aber für Schutz müssen die Bürger selbst sorgen

+ Lügt die Bundesregierung über Waffenlieferungen an Israel?

+ Regierung gestürzt, Schulden explodieren – Frankreich vor der Krise?

+ Vor NRW-Wahl: Ministerin feiert zehntausende Einbürgerungen von Syrern

+ Vermeidbarer Terror? Behördenversagen bei Anschlag von Villach

+ Corona-Kommission: Medienhetze gegen Lausen und Homburg

+ Mutige Corona-Kritiker werden bis heute verfolgt!

Quelle: AUF1