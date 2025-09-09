Nachrichten AUF1 vom 09. September 2025
Freigeschaltet am 09.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.
Dies sind die Themen:
+ Irrsinn! Kriegsvorbereitungen gegen Atommacht Russland
+ Gewerkschafter warnt: Bürger dürfen keinen Krieg mehr finanzieren!
+ Merz provoziert Krieg – aber für Schutz müssen die Bürger selbst sorgen
+ Lügt die Bundesregierung über Waffenlieferungen an Israel?
+ Regierung gestürzt, Schulden explodieren – Frankreich vor der Krise?
+ Vor NRW-Wahl: Ministerin feiert zehntausende Einbürgerungen von Syrern
+ Vermeidbarer Terror? Behördenversagen bei Anschlag von Villach
+ Corona-Kommission: Medienhetze gegen Lausen und Homburg
+ Mutige Corona-Kritiker werden bis heute verfolgt!
Quelle: AUF1
Anzeige