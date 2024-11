Martin Sellner: Durch Remigration könnten wir uns wieder sicher und zuhause fühlen

Der österreichische Polit-Aktivist Martin Sellner polarisiert regelmäßig mit seinen Aktionen, ganz besonders aber mit seiner Forderung nach Remigration, der gezielten Rückführung von Migranten in ihr Herkunftsland. Was steckt hinter diesem Kampfbegriff, der wie kaum ein anderer die Gemüter erhitzt und sogar zum „Unwort des Jahres“ wurde? Warum sieht Sellner in der Remigration die einzige Lösung, um die Probleme von Überfremdung, Kriminalität und kultureller Erosion zu lösen?

Das und mehr sehen Sie in diesem spannenden Interview. Martin Sellners provokantes Buch „Remigration – Ein Vorschlag“ ist hier erhältlich: https://www.auf1.shop/products/remigration Quelle: AUF1