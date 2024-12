Ökonom Hamer: „Wirtschaftskrise wurde absichtlich herbeigeführt"

In der deutschen Wirtschaft brennt es an allen Ecken und Enden – doch das ist kein Zufall. Im Gespräch mit AUF1 erläutert der Ökonom Dr. Eike Hamer, warum die aktuelle Wirtschaftskrise vom System vielmehr absichtlich herbeigeführt wurde.

