Nachrichten AUF1 vom 04. Juli 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Diese Fragen zu Masken und Impfungen wollen uns RKI und Charité nicht beantworten

+ So viel Geld kassiert die Corona-Forschung auch künftig

+ Anwältin Pfeil: „Internationale Gesundheitsvorschriften werden Schäden durch WHO noch potenzieren“

+ Vogelgrippe: Was jetzt in Bad Bentheim geschieht, erinnert verdächtig an die Tage vor dem Lockdown

+ Milliardengeschäft Krieg – Mehr als zwei Drittel der deutsche Rüstungsexporte gegen in die Ukraine

+ Katholischer Aktivist Tschugguel: Ich kenne den Täter aus dem Linzer Dom – und das war sein Motiv

+ Michelle Obama als Präsidentin? Diese Verbindungen hat die einstige First Lady zu George Soros

+ Nur leere Worte? X-Chef Elon Musk will nun doch wieder zensieren

+ Prof. Paul Cullen: „Der Transhumanismus hat seine Wurzeln in der Eugenik“

+ Deutschland und Österreich unterstützen Bukarest Pride – So deutlich reagiert Rumäniens Opposition

+ Sachsen: Jetzt rollt die Klagewelle gegen die Rundfunkgebühr

Quelle: AUF1