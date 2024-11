Lieber einen Po-Grabscher im Weißen Haus als Gruppenvergewaltiger auf den Straßen

Ein Kommentar von Elsa Mittmannsgruber: Donald Trumps Wahl soll für einen weltweiten Siegeszug „toxischer Männlichkeit“ stehen und den Kampf von Frauen um ihre Rechte um Jahrzehnte zurückwerfen. System-Journalisten warnen: All die (vermeintlich) „Rechtsextremen“ auch in unseren Ländern würden die Frauen wieder in Ketten legen wollen. Elsa Mittmannsgruber antwortet darauf mit scharfer Zunge: Wer in Wahrheit für uns Frauen toxisch ist, sind jene, die frauenverachtende Migranten in Scharen in unsere Länder lassen!

Das neue Buch von Elsa Mittmannsgruber „Rechtsextrem? Oder: Unkorrekt, aber richtig! Eine Abrechnung mit 8 x 8 Tabus“ können Sie hier bestellen: https://www.auf1.shop/products/rechtsextrem-oder-unkorrekt-aber-richtig?_pos=8&_psq=rechts&_ss=e&_v=1.0 Quelle: AUF1