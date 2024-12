Bundestag ohne Mehrheit – Die Abstimmungsmaschine entlarvt sich als Kulisse

Noch rund zweieinhalb Monate, dann wird in Deutschland gewählt. Während die Bundesrepublik in den Wahlkampf startet, scheinen die Parlamentarier ihre Arbeit weitgehend eingestellt zu haben. Doch das liegt nicht nur an der fehlenden Mehrheit der rot-grünen Restregierung – kommentiert Thomas Eglinski.

Wie die Ampel das Land ruiniert: Hier das Buch „Plünderland“ ( https://www.auf1.shop/products/pluenderland ) von Günter Hannich bestellen. Quelle: AUF1