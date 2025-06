Verrückt: AUF1-Spendenkonto nach 24 h gesperrt!

Das neue Spendenkonto zur Unterstützung von AUF1 wurde in weniger als 24 Stunden eingefroren. Das Konto ist derzeit gesperrt. Bitte überweisen Sie nicht mehr dorthin, sondern zu unserem nächsten Konto, das wir jetzt öffentlich machen.

Das neue Konto ist in Großbritannien: Verein für Vielfalt und Objektivität IBAN: GB87SEOU00994400373236 BIC: SEOUGB21 https://auf1.tv/unterstuetzen

In dieser Reaktion schildert AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet die fast filmreifen Abläufe. Und er zeigt, wie der SWR besser informiert war, als der Verein, dem das Bankkonto gehört. Stefan Magnet: „Einfach verrückt, in welchen Zeiten wir heute leben. Aber das ist das Ziel. Man will uns und auch unsere Unterstützer mürbe machen, damit niemand mehr spendet. Damit AUF1 ausgetrocknet wird, obwohl wir gegen keinerlei Gesetze verstoßen.“

Quelle: AUF1