Nachrichten AUF1 vom 13. Januar 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Krawalle und Blockaden: So wollten linke Gewalttäter den AfD-Parteitag verhindern

+ Remigration und Souveränität: Diese Konkurrenz sollte die AfD nicht übersehen

+ Nächster Schritt zum Überwachungsstaat? Schweizer Grüne stellen sich hinter e-ID

+ Austro-Ampel deklassiert: FPÖ und ÖVP einigen sich auf Budget

+ Widerstand wirkt – Grüne Energielobby gerät immer mehr in die Defensive

+ Britische Schock-Zahl! So viele Vergewaltigungsopfer durch Grooming-Gangs

+ Gefahr durch Gen-Impfung über Nahrung? Selbstverstärkende mRNA-Spritzen bei Enten und Schweinen

+ A-WEF Thomas Bachheimer: „Jetzt kommt das Vermögensregister“

+ Bukarest: Zehntausende gegen Wahlannullierung auf der Straße

+ Panik nach Protesten in Rumänien: Geheimdienst startet Kampagne gegen Wahlsieger Georgescu

Quelle: AUF1