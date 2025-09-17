Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Gaza-Krieg: Netanjahu ging es schon immer um Groß-Israel

Gaza-Krieg: Netanjahu ging es schon immer um Groß-Israel

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Seit Dienstagmorgen ist Gaza-Stadt auch offiziell Kampfzone: Israels Armee hat mit ihrem schon länger angekündigten Sturmangriff begonnen. Doch was bezweckt Premier Benjamin Netanjahu mit der neuerlichen Eskalation – die sogar seine eigenen Generäle ablehnen? Und: Kann der Gaza-Krieg auch auf Europa übergreifen? Diese und andere Fragen beantwortet AUF-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens im Gespräch des Tages.

Quelle: AUF1

