Gaza-Krieg: Netanjahu ging es schon immer um Groß-Israel

Seit Dienstagmorgen ist Gaza-Stadt auch offiziell Kampfzone: Israels Armee hat mit ihrem schon länger angekündigten Sturmangriff begonnen. Doch was bezweckt Premier Benjamin Netanjahu mit der neuerlichen Eskalation – die sogar seine eigenen Generäle ablehnen? Und: Kann der Gaza-Krieg auch auf Europa übergreifen? Diese und andere Fragen beantwortet AUF-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens im Gespräch des Tages.

Gaza-Krieg: Netanjahu ging es schon immer um Groß-Israel Quelle: AUF1