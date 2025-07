Nachrichten AUF1 vom 29. Juli 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

+ Jugendschutz als Vorwand: Nun kommt die Totalüberwachung von sozialen Netzwerken

+ Ausweispflicht für soziale Medien ist in Großbritannien bereits Realität

+ Jegliche Kritik an Migranten verboten! Jetzt überwacht Elite-Polizei jede Äußerung

+ Zwang zu Digitaler Identität für Lehrer – Kann der Widerstand sie stoppen?

+ KI-Überwachungsprogramm von Palantir als Kriegswaffe

+ Völkermord in Gaza – Hunderte Rabbiner und israelische NGO klagen an

+ So dreist lügt Ursula von der Leyen: „US-Gas viel billiger und besser“ als russisches

+ Klimaschutz wird zum Gesetz – Und schon fordern Länder Verschärfungen

+ Staat entreißt immer mehr Kinder ihren Eltern – Kritiker im Fokus?

+ Organentnahmen bei lebenden Menschen? Kennedy fordert Prüfung

+ USA-EU-Abkommen: „Konfrontation mit der Realität!“

+ A-WEF-Freiheitsbarometer: Wie entsteht aus Unzufriedenheit echter Wandel?

Quelle: AUF1