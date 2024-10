Stefan Magnet: „Nach dem Versuchslabor Japan kommt neue Genspritze nach Europa“

Können die neuen selbstverstärkenden mRNA-Injektionen auf Ungeimpfte übertragen werden? Diese Befürchtung äußerte etwa der japanische Professor für Biotechnologie der Tokyo University of Science, Dr. Yasufumi Murakami. Denn in Japan wird seit Oktober mit der neuen Technologie schon an Menschen experimentiert. AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet macht klar, dass es auch in Europa nicht mehr lange dauern wird.

Das Ziel sei, „die Menschen unter Kontrolle zu bringen“. Quelle: AUF1