Viktor Orbán: Kampf gegen Globalisten-Putsch

Viktor Orbán im AUF1-Exklusivinterview bei Stefan Magnet: So offen sprach der ungarische Ministerpräsident noch nie über Globalisten, die Migrationswaffe, George Soros, Deep-State-Anschläge, und die Pflicht zum Freiheitskampf. In der Wiener Innenstadt mit Blick auf den Stephansdom erinnerte Viktor Orban an die Türkenbelagerungen und erklärte seinen Weg des Erfolgs.

Er war 16 Jahre Oppositionsführer und ist nun seit knapp 15 Jahren Regierungschef von Ungarn. Quelle: AUF1