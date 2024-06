Nachrichten AUF1 vom 04. Juni 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Querdenker klatschen“ – So deutlich reagiert Dresden auf die Gewaltphantasien der Antifa

+ Nach Terror in Mannheim – 700 Dresdner gedenken Rouven L.

+ Reichsbürger-Razzia: Soll neuer „Nazi-Skandal“ von Regierungsversagen ablenken?

+ Corona-Papst Fauci im Kreuzverhör: „Sie sind kein Doktor. Sie gehören ins Gefängnis“

+ AWO-Skandal in Sachsen-Anhalt? AUF1 zeigt Ihnen, wo die SPD-Genossen mit Migration Kasse machen

+ Messerverbote: AUF1 verrät Ihnen, warum Sie diese Forderung lieber ganz genau lesen sollten

+ Martin Müller-Mertens: „Die Medien haben eine Pogrom-Stimmung geschaffen“

+ Pathovacc 2024 – So eindringlich erklärt Paul Cullen die Pläne der Transhumanisten

+ In Gummistiefeln ins Kanzleramt? Ein paar Tage vor der Wahl eilt Olaf Scholz ins Flutgebiet

+ Am Sonntag wird gewählt – und die CDU Heilbronn fordert eine „Obergrenze für Dönerbuden“

Quelle: AUF1