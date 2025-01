AfD-Verbotsantrag: Stichwortgeber für die Antifa

Einen Tag nach der Migrationsentscheidung des Bundestages stand am Donnerstag ein Verbotsantrag gegen die AfD auf der Tagesordnung des Parlaments. Eingebracht wurde der Vorstoß von 113 Abgeordneten um den früheren Ostbeauftragten Marco Wanderwitz. Das Ergebnis der Abstimmung stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest – eine Ablehnung galt jedoch als wahrscheinlich. Die Verbotsdebatte und ihre Auswirkungen kommentiert Martin Müller-Mertens.

Quelle: AUF1