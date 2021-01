"Inklusion dank Technik?":3sat zeigt "Besonders normal"-Doku

Wie unterstützen und erleichtern technische Hilfsmittel das Leben und den Alltag von Menschen mit Behinderungen? 3sat zeigt "Besonders normal: Inklusion dank Technik?" am Freitag, 5. Februar 2021, um 11.30 Uhr in Erstausstrahlung. Ein Film von Sina Groß und Steffi Springer.

André van Rüschen, nach einem Unfall querschnittsgelähmt, gab die Hoffnung nie auf, wieder gehen zu können. 2012 hat er als erster Deutscher an einem Test für Laufroboter, sogenannte Exoskelette, teilgenommen. Inzwischen benutzt er das Exoskelett täglich bis zu vier Stunden und ist für die Herstellerfirma als Außendienstmitarbeiter tätig. Bertolt Meyer kam ohne linken Unterarm auf die Welt und benutzt seit seiner Kindheit Prothesen. Wenn er heute in seiner Freizeit als DJ unterwegs ist, benutzt er ein ganz besonderes Modell, das er ständig weiterentwickelt: Er hat seine Hightech-Prothese zu einem Controller für Synthesizer umfunktioniert, und kann so die Musik mit seinen Gedanken steuern. Des Weiteren werden in der Doku Apps und ein Navigationsgürtel für Blinde vorgestellt.

Quelle: 3sat (ots)