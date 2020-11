3sat-Doku über "Das Leben im Rudel", Montag, 30. November 2020, 17.45 Uhr

Jedes Tier muss innerhalb des Rudels seinen Platz finden und seinen Beitrag leisten. Es herrschen strenge Regeln, und die Machtverhältnisse können sich jederzeit verschieben.

Die Dokumentation "Leben im Rudel" von David Hay zeigt am Montag, 3. November 2020, 17.45 in 3sat, Überlebensstrategien von Rudeltieren wie Wölfen, Löwen und anderen Tieren. Ihre Jungtiere lernen lebenswichtige Fähigkeiten von der Gemeinschaft, in der sie groß werden.

Quelle: 3sat (ots)