Die Instrumentenmacher: Weltklasse aus dem Vogtland

"Der Osten - Entdecke wo du lebst" stellt den vogtländischen Musikwinkel vor am 17.08.2021, 21.00 Uhr im MDR-Fernsehen. Schon Benny Andersson von der schwedischen Band ABBA spielte auf einem Weltmeister-Akkordeon aus Klingenthal. Auch De Randfichten aus Sachsen und viele andere Künstlerinnen und Künstler schwören auf Vogtländische Musikinstrumente.

„Ich kenne die Marke Weltmeister Akkordeon schon seit meiner Kindheit. Heute besitze ich zwei dieser fantastischen Instrumente und bin froh, dass es die Akkordeon-Manufaktur noch gibt und ich meine Schmuckstücke hier warten lassen kann", freut sich Michael Rostig - der „Michl" von den Randfichten.

An kaum einem Ort in Europa gibt es so viele Instrumentenhersteller wie im südlichsten Zipfel von Sachsen. In den Tälern zwischen Schöneck, Markneukirchen und Klingenthal leben heute fast anderthalbtausend Menschen vom Instrumentenbau. Peu à peu hauchen sie ihren Hölzern und Metallen Leben ein, schleifen, biegen und hämmern - bis sie ihnen nach Wochen die feinsten Töne entlocken. Die Geigen, Celli, Gitarren, Mundharmonikas, Trompeten und Hörner gehen in die ganze Welt.

Um 1900 arbeiteten sogar 11.000 Handwerkerinnen und Handwerker im sogenannten vogtländischen Musikwinkel und verhalfen den Städten zu großem Reichtum. In Markneukirchen gab es damals sogar eine Außenstelle des amerikanischen Konsulats, damit die begehrten Instrumente reibungslos und massenhaft nach Übersee verschifft werden konnten.

Kerstin Voigt ist heute Instrumentenmacherin in 11. Generation und leitet eine der größten Blechblas-Manufakturen der Region. „Es ist ein schöner Beruf. Man sieht am Ende des Tages, was man geschaffen hat und kann sich in einem Konzert darüber freuen, wenn die eigenen Instrumente auf der Bühne gespielt werden." Die Unternehmerin betätigt sich mit anderen zusammen auch in der Forschung. Weil bestimmte Materialien durch neue Umweltbestimmungen nicht mehr zugelassen sind, müssen sie sich neu orientieren und suchen zum Beispiel alternative Hölzer für den Geigenbau oder neue Legierungen für die Blechblas-Branche.

Der 45-minütigen Film taucht ein in die Geschichte des vogtländischen Musikinstrumentenbaus - von den Anfängen bis heute. Er zeigt, wie filigran hochpreisige Posaunen, Tuben und Trompeten gefertigt werden und besucht die älteste Akkordeon-Manufaktur der Welt, die nach der Wende immer wieder in wirtschaftliche Schieflage geriet. Seit drei Jahren aber bringt Frank Meltke neuen Wind in die alten Hallen. Der erfahrenere Geschäftsmann hat extra seinen Job in den USA aufgeben und ist in seine sächsische Heimat zurückgekehrt. Derzeit tüftelt er gemeinsam mit seinen 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an einem neuen, sehr leichten Akkordeon, weil herkömmliche "Zerrwanste" immer noch sehr schwer sind.

Quelle: MDR Mitteldeutscher Rundfunk (ots)