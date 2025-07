Nachrichten AUF1 vom 30. Juli 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Palantir: Wird KI zur Totalüberwachung bald deutschlandweit eingesetzt?

+ Illegal! Polizei Baden-Württemberg verwendet Späh-Software Palantir – ohne Rechtsgrundlage

+ Kennedy will „smarte“ Überwachung der Gesundheit

+ Schweiz: Tausende Unterschriften gegen digitale Identität verschwunden!

+ Briten wehren sich gegen Netz-Überwachung – kommt jetzt das VPN-Verbot?

+ Bestechung? Verkaufte Berliner Einwanderungsbehörde den deutschen Pass?

+ Gefälschte Papiere für Migranten: Schleusernetzwerk in Griechenland ausgehoben

+ Islamisierung an Deutschlands Schulen: Essen für alle nur noch „halal“

+ A-WEF-Freiheitsbarometer: Massenmigration ist Sorge Nummer eins!

+ Beteiligung an Gaza-Völkermord: Mehr als 1.000 Anzeigen gegen CDU-Kanzler Merz

+ Morgen endet Ballweg-Prozess: Wie sind die Aussichten?

+ Widerstand gegen Asylheime: „Müssen uns Bürokratie zunutze machen“

Quelle: AUF1