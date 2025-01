EXKLUSIV: Bereitet die ÖVP den Bruch dr Regierungsbildung vor?

Glaubt man den aktuellen Medienberichten in Österreich, ist eine erfolgreiche Regierungsbildung nur noch eine Frage der Zeit. Doch ist das tatsächlich so? Von Insidern hat AUF1 erfahren, dass die Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP keineswegs so geschmiert verlaufen, wie das von ÖVP-nahen Medien suggeriert wird. AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer liefert in seinem Kommentar aus Wien eine erste Einordnung.

Schonungslos deckt Christian Hafenecker die Zustände in der österreichischen Innenpolitik auf: Hier seine Bücher „So sind wir " ( https://www.auf1.shop/products/so-sind-wir ) und „Kurz mal weg" ( https://www.auf1.shop/products/kurz-mal-weg)bestellen Quelle: AUF1