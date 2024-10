Kriegskonferenz in Frankfurt/Oder – Jetzt spricht der Gegenprotest

Kriegstauglich gestimmt sollten die Deutschen mit der Veranstaltungsreihe „Zeitenwende on Tour“ der Münchner Sicherheitskonferenz werden – so letzte Woche in Frankfurt/Oder. Doch die Podiumsgäste wie der ehemalige Merkel-Berater Christoph Heusgen oder die grüne Bundestagsabgeordnete Chantal Kopf bekamen es mit einer Menge an Gegenwind zu tun.

