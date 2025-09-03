Nachrichten AUF1 vom 03. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Regierung plant Kürzungen – Bürger zahlen die Zeche

+ Finanzplan enthüllt: Sozialleistungen schrumpfen – Rüstungsausgaben explodieren

+ Drohende Steuererhöhungen: Alle finden es schlecht, doch keiner regt sich auf

+ Immer mehr Arbeitslose: Gewerkschaft Zentrum kritisiert Deindustrialisierung und Kriegswirtschaft

+ Österreich rutscht weiter ab: Teuerung auf Rekordkurs – Arbeitslosigkeit explodiert

+ Jetzt sind es schon sieben Tote! AfD-Kandidaten sterben vor NRW-Wahl

+ Hunderte Dauer-Renten für Corona-Impfschäden – doch Mainstream schweigt

+ Kriegsvorbereitungen in Europa: Pläne für massenhaft Tote

+ Geheimdienst-Verstrickung: 33.000 Seiten zu Pädo-Fall um Epstein veröffentlicht

+ Freibad ohne Migranten: Ruhe statt Randale

+ Angriff auf Gaza: 400 Reservisten verweigern Kriegsbefehl

+ AfD-Kandidat Matthias Büschges: Folgen der Migration werden in Köln bereits lange verschwiegen!

Quelle: AUF1