Nachrichten AUF1 vom 03. September 2025

Nachrichten AUF1 vom 03. September 2025

Freigeschaltet am 03.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Isabelle Janotka (2025) Bild: AUF1/Eigenes Werk
Isabelle Janotka (2025) Bild: AUF1/Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Regierung plant Kürzungen – Bürger zahlen die Zeche
+ Finanzplan enthüllt: Sozialleistungen schrumpfen – Rüstungsausgaben explodieren
+ Drohende Steuererhöhungen: Alle finden es schlecht, doch keiner regt sich auf
+ Immer mehr Arbeitslose: Gewerkschaft Zentrum kritisiert Deindustrialisierung und Kriegswirtschaft
+ Österreich rutscht weiter ab: Teuerung auf Rekordkurs – Arbeitslosigkeit explodiert
+ Jetzt sind es schon sieben Tote! AfD-Kandidaten sterben vor NRW-Wahl
+ Hunderte Dauer-Renten für Corona-Impfschäden – doch Mainstream schweigt
+ Kriegsvorbereitungen in Europa: Pläne für massenhaft Tote
+ Geheimdienst-Verstrickung: 33.000 Seiten zu Pädo-Fall um Epstein veröffentlicht 
+ Freibad ohne Migranten: Ruhe statt Randale
+ Angriff auf Gaza: 400 Reservisten verweigern Kriegsbefehl
+ AfD-Kandidat Matthias Büschges: Folgen der Migration werden in Köln bereits lange verschwiegen!

Quelle: AUF1

